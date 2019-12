Offiziell: West Ham trennt sich von Trainer Manuel Pellegrini

West Ham United zieht die Konsequenzen aus der sportlichen Talfahrt der letzten Wochen und trennt sich von Trainer Manuel Pellegrini. Der frühere Chefcoach von ManCity musste nach einer sportlichen Talfahrt gehen. Am Samstagabend gab es eine 1:2-Niederlage gegen Leicester City . Es war die vierte Niederlage in den letzten fünf Spielen.

Die Londoner waren ambitioniert und mit guten Ergebnissen in die Saison gestartet, stürzten in den letzten Wochen in der Tabelle allerdings regelrecht ab. "Dass wir diese Entscheidung treffen mussten, enttäuscht uns zutiefst", erklärte Co-Klubchef David Sullivan. "Manuel ist ein Gentleman und es hat uns sehr erfreut, mit einem Mann seines Kalibers zusammenzuarbeiten."