West Ham United holt Trainer David Moyes als Nachfolger von Manuel Pellegrini zurück

Nach der Trennung von Trainer Manuel Pellegrini am Samstag hat der abstiegsbedrohte Premier-League-Klub West Ham United einen alten Bekannten als Nachfolger präsentiert. Pellegrinis Vorgänger David Moyes unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer 2021, wie der Verein am späten Sonntagabend mitteilte. Moyes, der die Hammers während seiner ersten siebenmonatigen Amtszeit bis Juni 2018 trainiert hatte, wird beim Heimspiel gegen AFC Bournemouth am Neujahrstag erstmals an der Seitenlinie stehen.