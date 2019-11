Heavy-Metal-Band Iron Maiden wird Trikot-Sponsor bei West Ham United

Die britische Heavy-Metal-Band Iron Maiden („Fear Of The Dark“) wird Trikot-Sponsor beim Londoner Fußballverein West Ham United. Das gaben die Rocker und der Tabellen-17. der Premier League am Freitag bekannt. Das Bandlogo von Iron Maiden wird auf einem ab Dienstag erhältlichen Heimtrikot zu sehen sein, das der Verein unter dem Motto „Die With Your Boots On“ - benannt nach dem gleichnamigen Song von Iron Maiden - herausbringt. Ob die Fußballspieler das Spezialtrikot auch selbst tragen werden, war zunächst nicht bekannt.