Westkurve ist Geschichte: Bauarbeiten im Dresdner Steyer-Stadion laufen zügig

Dresden. An das alte Heinz-Steyer-Stadion erinnert nach dem Abbruch der markanten Steintribüne immer weniger, denn inzwischen ist auch die Abtragung der alten Traversen in der Westtribüne weit fortgeschritten. Die Arbeiten, die der Generalübernehmer Zech gemeinsam mit Mitarbeitern der Firmen Centro Umwelttechnik und Logistik GmbH und der Oehme GmbH durchführt, liegen gut im Zeitplan – der vergleichsweise milde Winter spielt den Arbeitern in die Hände.

Anzeige