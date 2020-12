Wettanbieter sehen Bayern gegen RB Leipzig vorn - Torloses Remis bringt 175 Euro

München. Am Samstag treffen mit Bayern München und RB Leipzig (18.30 Uhr/Sky) die aktuell zwei besten Teams der Bundesliga aufeinander. In den bisherigen Partien hatten die Bayern deutlich die Überhand. In zehn Spielen verloren sie erst ein Mal (17:8 Tore). Bei den Wettanbietern schlägt diese Bilanz deutlich zu Buche. Ein Sieg des Rekordmeisters ist aus Sicht der Buchmacher hoch wahrscheinlich. Bei einem Einsatz von 10 Euro würden so nur 14,50 Euro ausgezahlt (Quote 1,45). Den Leipzigern hingegen wird nur eine Außenseiterchance zugerechnet. Wer auf ihren Sieg setzt, kann deshalb das Sechsfache seines Einsatzes gewinnen. Als Gründe für diese Einschätzung gibt ein Anbieter die aktuelle Heimstärke der Bayern (drei Siege und ein Remis) sowie die Bilanz zwischen den Kontrahenten an. Anzeige

Lewandowski trifft

Doch nicht nur für Leute, die gerne ihr Geld verwetten, ist ein Blick auf die Quoten ganz interessant. Die Datenschätze der großen Firmen (mit Sitz in diversen Steuerparadiesen) lohnen sich auch für Statistikbegeisterte. Wer einen Blick auf die Quoten wirft, kann erfahren, welche Szenarien am Samstag mehr oder weniger realistisch sind.

Ein Beispiel: mögliche Torschützen. 12 Tore hat Robert Lewandowski in acht Bundesliga-Spielen geschossen. Das ist ein Treffer aller 53 Minuten. Deshalb ist relativ sicher davon auszugehen, dass Bayerns Top-Stürmer auch am Samstag zuschlägt. Die Quote dafür: 1,57. Bei Leipzig sind die Wahrscheinlichkeiten, dass ein bestimmter Stürmer trifft, ungleich niedriger. Beste Chancen haben hier noch Yussuf Poulsen (3,60) und Alexander Sörloth (3,60). Beide sorgten beim Champions-League-Sieg bei Istanbul Basaksehir am Mittwoch (4:3) für Tore. Der Norweger Sörloth konnte dabei seine lange Torflaute endlich beenden und dürfte dementsprechend heiß auf weitere Treffer in der Liga sein.

Tore fast schon garantiert

Dass die Partie so wie im Februar ein weiteres Mal torlos ausgeht, halten die Analytiker für unwahrscheinlich. Sie gewähren für den Fall eines 0:0 deshalb eine hohe Quote von 17,50. Heißt: Für 10 Euro Einsatz gäbe es satte 175 Euro. Da lohnt sich das hoffen auf eine beiderseitige Sturmflaute. Dass Bayern zu Null (3,00) oder mit Gegentor (2,20) gewinnt, ist da schon wahrscheinlicher. Traut man den Zahlen, ist das realistischste Ergebnis ein 2:1 für die Bayern. Dieser Endstand hat bei den Ergebniswetten die geringste Quote (9,00).



Doch wie schon einst Sepp Herberger sagte: „Der Ball ist rund. Und das Spiel dauert 90 Minuten.“ Am Samstag treffen auf jeden Fall zwei offensivstarke Teams mit tollem Spielstil aufeinander. Verstecken muss sich RB mit den bisherigen Leistungen keineswegs. Als Underdog fahren die Leipziger gewiss nicht nach München.