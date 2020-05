"Erfreulicher Tag für den Rennsport": Wetteinnahmen in Rekordhöhe beim Geisterrenntag auf der Neuen Bult

Es war so viel Platz auf dem saftigen Grünhang vor dem Geläuf, dass sich sogar Bult-Chef Gregor Baum eine kurze Auszeit gönnte, sich niederließ und alle viere von sich streckte. Normalerweise tummeln sich auf einem Renntag im Frühjahr 20 000 Menschen oder mehr auf der Galopprennbahn in Langenhagen. Am Donnerstag war alles anders beim ersten „Geisterrenntag“.

Zutritt nur für befugte Personen Die Zucht- und Leistungsüberprüfungen der etwa 160 Vollblüter fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Nur diejenigen, die unmittelbar beruflich in die Rennen und die Organisation des Tages involviert waren, hatten Zutritt zum riesigen Gelände – etwa 160 Menschen. Zum eigentlichen Renngeschehen verteilten sich sogar nur 80 direkt an der Bahn. Da gab es praktisch keine Berührungspunkte. „Wie viel Platz hier ist“, betonte Michael Vesper, der Vorsitzende des Dachverbandes Deutscher Galopp. „In Zoos oder Einkaufsläden gelten zehn Quadratmeter pro Person. Hier kommt man auf das 15- bis 20-Fache. Das zeigt, dass hier absolut kein Infektionsrisiko besteht.“ Es sei wohl einer der sichersten Arbeitsplätze in der Corona-Zeit, betonte Baum und lobte die Disziplin aller Beteiligten. Trainer, Jockeys, Helfer, Ärzte, Organisatoren. „Wir sind dankbar, dass uns die Behörden einen Vertrauensvorschuss gegeben haben.“ Die Region Hannover hatte erst Anfang der Woche die Erlaubnis erteilt.

"Konzept des Hannoverschen Rennvereins hat seine Bewährungsprobe mit Bravour bestanden" Der Hygieneplan wurde strikt umgesetzt: Mindestabstand, Maskenpflicht für alle, spezielle Laufkorridore, Absperrungen, Hinweisschilder und Desinfektionsspender an jeder Ecke. „Das Konzept des Hannoverschen Rennvereins hat seine Bewährungsprobe mit Bravour bestanden“, sagte Jan Pommer, Geschäftsführer von Deutscher Galopp und dankte Baum und seinem Team. „Das war ein sehr erfreulicher Tag für den Rennsport.“

Wetteinnahmen in Rekordhöhe Trotz der fehlenden Zuschauer schnellte der Wettumsatz in Rekordbereiche. Zocker konnten ihre Tipps nur im Internet bei den großen Wettanbietern setzen. Insgesamt wurden für die zwölf Rennen in Langenhagen 365 603,42 Euro in Wetten umgesetzt. Zum Vergleich: Bei einem normalen Renntag mit zehn Rennen liegt der Umsatz bei 200 000 bis 250 000 Euro, inklusive Bahnumsatz. Große Wettanbieter verzichten auf Vermittlungsprovision Hintergrund für die Umsatzspitze: Die drei großen Wettanbieter in Deutschland, pferdewetten.de, wettstar.de und racebets.com, verzichten auf ihre Vermittlungsprovision und auf ihre eigenen, konkurrierenden Wettangebote. Damit fließt jede Wette direkt in den Totalisator. „Das ist insofern hilfreich, um unsere Verluste deutlich zu minimieren“, sagt Baum. Der Galoppsport ist auf Wettgelder angewiesen. Er refinanziert sich durch einen Großteil dadurch. Umso mehr, wenn Einnahmen wie Eintritt, Sponsorengelder und Mieten wegfallen, wie an den Geisterrenntagen. Durch den hohen Wettertrag für die Bahn von etwa 60 000 Euro „konnten wir die Mindereinnahmen etwas kompensieren. Einen Gewinn gibt es nicht“, erklärt Baum.