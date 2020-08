Wetter-Ärger beim Jump-'n'-Run in Dortmund: Sprinterinnen um Spelmeyer angefressen

„Sicher ist es unser Job, das Wochenende in Stadien zu verbringen. Aber wenn man dann gar nicht läuft, ist es schon schwer, nicht genervt zu sein“, sagte Spelmeyer. Ihr 200-Meter-Rennen wurde wegen des Unwetters um zwei Stunden verschoben. „Die Bahn war noch nass, bei Temperaturstürzen ist die Muskulatur anfälliger. Da wollte ich nichts riskieren und habe verzichtet“, sagte Spelmeyer. Ihre Sprintkolleginnen Svenja Pape und Lea Ahrens (beide VfL Eintracht Hannover) waren noch mehr genervt. „Beide hatten in diesem Jahr schon öfter so ein Pech mit Regengüssen gehabt“, zeigte Spelmeyer Verständnis.

Pingpank kommt Regen sogar entgegen

Locker nahm es dagegen Maximilian Pingpank. „Wir haben einfach etwas länger im Auto gewartet“, sagte er. Im 800-Meter-Rennen sei die nasse Bahn eher egal, die bessere Luft nach dem Gewitter sogar förderlich. Den Beweis erbrachte er auf den zwei Runden im Stadion Rote Erde. Als Vierter des Männerfeldes in 1:51,06 Minuten toppte er seine persönliche Bestzeit fast um eine Sekunde. „Das war erst mein viertes Rennen in diesem Jahr. Ich komme so langsam in Form und will noch ein paar persönliche Bestzeiten nachlegen“, sagte Pingpank.

Seine eine Vereinskollegin, Emmanuelle Gerberaux (4:31,51), wurde über 1500 Meter der Frauen Vierte, die andere, Jasmina Stahl (4:44,97), Fünfte der U20-Klasse. Im 800-Meter-Lauf der Frauen kam Ann-Kathrin (VfL Eintracht Hannover) nach 2:10,03 Minuten als Sechste der 30 Läuferinnen ins Ziel.