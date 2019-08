Weydandt und Bakalorz sind zurück! So lief das Mittwochstraining von Hannover 96

Hendrik Weydandt musste zuletzt wegen einer Grippe aussetzten, jetzt ist der Stürmer von Hannover 96 wieder fit. Nach einem lockeren Lauf am Dienstag stand der Torjäger der "Roten" beim Training am Mittwochvormittag wieder gemeinsam mit seinen Kollegen auf dem Platz.

Weydandt nur noch Joker?

Während Bakalorz im 96-Mittelfeld neben Edgar Prib gesetzt sein dürfte, könnte Hendrik Weydandt der Ausfall nun zum Verhängnis werden. Am Samstag feierten die "Roten" in seiner Abwesenheit beim SV Wehen Wiesbaden den ersten Auswärtssieg seit 666 Tagen.

Besonders überzeugen konnten dabei die Neuzugänge Cedric Teuchert, der für den erkrankten Weydandt in die Startelf rückte, und Doppeltorschütze Marvin Ducksch. Dazu ist mit dem schwedischen Talent Emil Hansson eine weitere offensive Option für Trainer Mirko Slomka dazu gekommen. Es könnte also knapp werden mit einem Startelf-Einsatz am Samstag (13 Uhr) gegen Fürth für den wiedergenesenen Stürmer.