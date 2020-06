Whisky Train und Mister Bean: Leipziger Pferde triumphieren in Dresden

Leipzig. Toller Renntag für Marco Angermann: Mit vier Pferden fuhr der Leipziger Galopptrainer am Samstag nach Dresden, mit zwei Siegen, einem zweiten und einem fünften Platz kehrte er zurück. „Mit einem Sieg hatten wir gerechnet“, sagte der 53-Jährige mit Blick auf das einstige Sorgenkind Whisky Train. „Der großrahmige Wallach hatte sich vor zwei Jahren in Hoppegarten beim Abspringen aus der Box eine Verletzung an der Hinterhand zugezogen. Die musste er auf der Koppel seines Besitzers Klaus-Hennig Schmoock auskurieren.“