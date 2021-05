Kaltstart ins internationale Geschäft? White Sharks kämpfen um den fünften Platz

Zuletzt hatten die Sharks in der Relegation zweimal gegen den SV Bayer Uerdingen 08 gewonnen und damit den Verbleib in der Hauptrunde A der acht stärkeren Teams gesichert. „Man muss aber sagen, dass gegen Bayer nicht alles optimal geklappt hat“, so Götz. Favorisiert sieht er die Sharks daher nicht, zumal einige Akteure in der U18-Vorrunde um die Meisterschaft in Neustadt/Weinstraße spielen.

Bisher haben die Wasserballer der White Sharks nur drinnen trainiert, in der Bundesliga-Platzierungsrunde geht es nun aber ins Freibad. Das sind keine guten Vorzeichen, zumal es um einiges geht. Am Wochenende steht im schwäbischen Ludwigsburg das erste von zwei Turnieren um die Ränge fünf bis acht an. „Es ist ein Kaltstart, dennoch wollen wir ein gutes Turnier spielen, das ist das Ziel“, sagt Kapitän Marvin Götz. Der Fünfte darf in der nächsten Saison international antreten.

Und beim zweiten Turnier am folgenden Wochenende sind Überhangspieler mit Waspo 98 in der Champions League im Einsatz. „Wir sind froh, die Klasse gehalten zu haben. Wir können jeden der drei Gegner schlagen, aber auch verlieren“, so Götz, „wir sind wenig euphorisch.“ Die Sharks hatten in dieser Spielzeit einige Probleme mit Corona, es gab neun positive Fälle.

Am Samstag spielen die Haie gegen die SG Neukölln (13 Uhr) und gegen den starken Gastgeber SV Ludwigsburg (19 Uhr), am Sonntag gegen den SSV Esslingen (11 Uhr). Die ersten beiden Teams nach zwei Turnieren spielen um Platz fünf, die anderen beiden um Platz sieben.

Für besagte Kollegen von Waspo 98 geht es nach der Meisterschaft also in der Königsklasse weiter, in der man beim Final 8 in der ersten Runde auf Topfavorit Pro Recco trifft. Doch was ist eigentlich mit dem Pokalwettbewerb in dieser Saison? Er soll definitiv noch gespielt werden, aber erst im September im Vorfeld der neuen Saison. Der Gewinner geht dann als Pokalsieger 2021 in die Statistik ein. Titelverteidiger ist Spandau. Waspo hat den Pokal von 2017 bis 2019 dreimal in Folge geholt.