Rang fünf weiter im Visier: Starker Luka Sekulic führt White Sharks zu zwei Siegen

Zum Auftakt besiegten die Haie die SG Neukölln mit 11:5 (2:2, 0:2, 4:1, 5:0). Nur zehn Mann bot Trainer Milan Sagat in dieser Partie auf, die anderen waren noch bei der U18-Vorrunde zur deutschen Meisterschaft in Neustadt/Weinstraße, wo die Sharks den Gastgeber mit 16:6 schlugen und sich von BW Bochum 11:11 trennten.

Zwei sehr starke Auftritte und ein schwacher: Die Bundesliga-Wasserballer der White Sharks haben weiter Rang fünf im Blick, der für den internationalen Wettbewerb reichen würde. Nach dem ersten von zwei Zwischenrundenturnieren liegen die Sharks auf Position zwei in der Vierergruppe hinter dem SV Ludwigsburg, der ebenfalls zwei Partien gewann.

„Wir haben unter diesen Bedingungen ein super Spiel gemacht nach der Halbzeit“, sagte Kapitän Marvin Götz. Ein Tor kassierte der gute Schlussmann Felix Benke nur noch, zudem gefiel Routinier Luka Sekulic besonders. Der Linkshänder brachte es auf insgesamt zehn Tore. „Luka stabilisiert unser Spiel, er bringt Ruhe rein“, lobte Götz, „an ihm können sich alle hochziehen, das macht ihn so wertvoll.“

Gegen die Ludwigsburger verloren die Haie mit 8:19 (3:4, 1:4, 4:5, 1:5). „Das war unsere schlechteste Partie in dieser Saison, es ging gar nichts. Und bei Ludwigsburg klappte alles“, sagte Götz. Am zweiten Turniertag bezwangen die Sharks den SSV Esslingen beeindruckend und klar mit 15:4 (2:2, 5:2, 4:0, 4:0). Dabei hatten sie durch zwei Konter nach nur einer Minute mit 0:2 hinten gelegen.

Den Sharks würde Rang zwei in dieser Gruppe für die Spiele um Platz fünf reichen, nächste Woche steht das Turnier in Esslingen an.