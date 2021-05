"Unglücklich gelaufen": White Sharks kämpfen gegen Uerdingen um Klassenerhalt

Viel schneller kann man nicht in einen Abstiegsstrudel geraten. Die Wasserballer der White Sharks müssen um den Klassenerhalt in der Bundesliga kämpfen. Nach einem verpatzten Vorrundenturnier und einer Corona-Zwangspause geht es nun in die Relegation, das steht jetzt fest. Gegner der Serie im Best-of-Three-Modus ist am Samstag Bayer Uerdingen. „Das ist schon eine komische Saison und sicher unglücklich gelaufen für uns. Aber das akzeptieren wir“, sagt Sharks-Kapitän Marvin Götz.

Anzeige

Drei Niederlagen im ersten Turnier, darunter gegen Kooperationspartner Waspo – und futsch war das Halbfinale. Dann stoppte Corona die Haie, insgesamt neun Fälle sorgten für eine mehrwöchige Unterbrechung. Zum zweiten Turnier konnte der Vorjahresvierte nicht antreten. „Wir hatten gehofft, die Spiele nachholen zu können. Das war ein Hin und Her in der letzten Woche, aber es war dann doch nicht möglich“, so Götz. Zu mehr als Platz drei hätte es ohnehin nicht mehr gereicht, damit hätte der Gegner in der Relegation SV Würzburg 05 geheißen.