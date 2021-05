"Sind jetzt die bösen Buben": White Sharks Hannover treten in Uerdingen nicht an 

Sportlich ist nur wenig los gewesen an diesem Wasserball-Wochenende, an dem freilich einige Partien anstanden. Eine Entscheidung der White Sharks Hannover ist es, die Wellen geschlagen hat. Sie traten zur ersten Bundesliga-Relegationspartie bei Bayer Uerdingen nicht an. „Wir hätten gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen und die Gesundheit der Spieler gefährdet“, sagte Sharks-Vorsitzender Jörg Deike. Mit dieser Meinung stehen die Sharks jedoch recht allein da, in den sozialen Medien gab es heftige Kritik. „Wir sind jetzt die bösen Buben, das ist nicht schön, aber damit müssen wir leben“, so Deike.

In der Corona-Pandemie dürfen Profis sowie Bundes- und Landeskaderathleten weiter spielen. Die habe Bayer aber nicht in ausreichender Anzahl für ein Wasserballspiel, argumentierten die Sharks. Sie hätten sieben Feldspieler und zwei Torhüter aufbieten können, die den Kriterien genügen. Morgens stand die Mannschaft am Bus, dann entschied Deike, nicht loszufahren. „Wir haben bis zum Schluss auf eine Nachricht aus Uerdingen gewartet, dass sie nicht gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen“, sagte Deike.