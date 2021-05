White Sharks wollen nicht gegen Bayer spielen - Waspo 98 startet in Halbfinal-Play-offs

Das Gesundheitsamt Hannover hat die Austragung der Partien nicht genehmigt. Zuletzt waren die Sharks nicht in Uerdingen angetreten. Sie wollten nicht gegen das Bundes-Infektionsschutzgesetz verstoßen, das hat für Wirbel gesorgt. Wie die Partien gewertet werden und wie es weitergehen kann, ist offen.

Laut der Corona-Notbremse des Bundes dürfen nur Berufssportler und Kaderathleten Wettbewerbe bestreiten, betont Sharks-Vorsitzender Jörg Deike: „Und an das Gesetz halten wir uns.“ Nur ein Spieler von Bayer erfülle die Kriterien, die Sharks hätten immerhin neun aufbieten können. Noch warten die Haie auf eine Entscheidung des DSV, was nun passieren soll. Der Dachverband jedenfalls hat die Partien der Sharks am Wochenende gegen Uerdingen bislang nicht abgesetzt. „Klar ist, dass es schwer wird, die Spiele noch in dieser Saison auszutragen, dazu müsste die Inzidenz auf jeden Fall erst einmal unter 100 sinken“, sagt Deike, der einen Rechtsanwalt eingeschaltet ­hat.