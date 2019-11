White Sharks scheitern knapp - Waspo 98 mit souveränem Erfolg 

Den White Sharks hat nicht viel gefehlt für die erste Überraschung in der Wasserball-Bundesliga. Sie kassierten beim OSC Potsdam erst in der Schlussminute das entscheidende Tor zur 8:9 (2:4, 3:1, 2:3, 1:1)-Niederlage. Anschließend hatten sie noch eine gute Chance zum Ausgleich. „Wir sind dicht dran gewesen beim Dritten der Vorsaison, das ist schon bemerkenswert“, sagte Kapitän Marvin Götz.

In der ersten Partie des Doppelspieltags hatten die Sharks bei Meister Wasserfreunde Spandau 04 mit 7:16 (2:5, 3:4, 1:3, 1:4) verloren. Auch in dieser Partie war Schimanski bester Spieler der Haie, die ihr Glück mit einer konsequenten Pressdeckung versuchten. Dabei verletzte sich Felix Haarstick an der Schulter, er fehlte gegen Potsdam. Ihm droht eine längere Pause. Dafür gab Janek Brinkmann nach langwieriger Schulterverletzung sein Comeback. Sharks-Treffer gegen Spandau: Felix Struß 2, Sekulic, Maximilian Froreich, Jokic, Christos Diamantidis je 1.

Waspo 98 mit deutlichem Sieg

Ohne Mühe setzte sich Supercup-Gewinner Waspo 98 in Potsdam mit 21:12 (5:3, 5:3, 6:3, 5:3) durch. Kapitän Aleksandar Radovic war mit sechs Treffern Mann des Tages, sein montenegrinischer Landsmann Darko Brguljan traf vierfach. Trainer Karsten Seehafer sah einen souveränen Erfolg, die Abwehr hätte aber noch sicherer stehen können. „Dennoch war es eine gelungene Generalprobe für Zagreb“, so Seehafer. Am Mittwoch (20.30 Uhr) steht auswärts der vierte Spieltag der Champions League an.

Weitere Waspo-Tore: Julian Real 3, Ante Corusic, Reiko Zech, Ivan Nagaev je 2, Petar Muslim, Tobias Preuß je 1.