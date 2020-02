White Sharks und Waspo mit Doppelaufgaben am Wochenende

Die Wasserballer haben in dieser Saison nur wenige freie Termine. Da ließ es sich nicht verhindern, das DSV-Pokal-Viertelfinale und den elften Spieltag der Bundesliga an ein Wochenende zu legen. Für die White Sharks Hannover liegt der Fokus klar auf der Liga. Schlagen sie am Samstag (16 Uhr, Stadionbad) den Amateur SC Duisburg, dürfte der Klassenerhalt nicht mehr in Gefahr geraten. „Und wir würden Duisburg sogar überholen und auf Platz vier klettern“, sagt Kapitän Marvin Götz. Im Pokal dürften die Haie am Sonntag (13.30 Uhr, Sportleistungszentrum) gegen Meister Spandau 04 kein Land sehen.

Der Aufsteiger spielt eine gute Saison, in Duisburg gab es nur eine unglückliche 10:13-Niederlage. Bester Werfer der Haie ist Luka Sekulic, der von Kooperationspartner Waspo 98 gewechselt war, mit 21 Treffern. Waspos Co-Trainer Predrag Jokic hat zudem die Abwehr stabilisiert. Nach der langen EM-Pause zeigten die Sharks allerdings Schwächen. „Um Duisburg zu schlagen, muss deutlich mehr kommen“, sagt Götz.