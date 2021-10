"Wichtig, die Kräfte zu bündeln": Investor Klaus-Michael Kühne gibt erste HSV-Anteile ab

Investor Klaus-Michael Kühne trennt sich von rund einem Viertel seiner Anteile an der HSV Fußball AG. Wie die Holding des 84 Jahre alten Milliardärs am Freitag mitteilte, verkauft Kühne 5,11 Prozent seiner AG-Anteile an die Hamburger CaLeJo GmbH. Das entspreche etwa 230.000 seiner gut 945 000 HSV-Aktien, meldete das Hamburger Abendblatt am Freitagabend. Zuerst hatte der Blog HSV-Arena berichtet. Bisher hielt Kühne 20,44 Prozent der Anteile.

Zuletzt zeigte sich Kühne enttäuscht über die Entwicklung beim Zweitligisten: "Beim HSV wird herumgewurstelt wie eh und je", sagte der 84-Jährige in einem Interview des Hamburger Abendblatt Anfang September. Zudem sei seine Begeisterung für den HSV abgeflaut. "Im vorigen Jahr setzte man auf ältere Spieler, die aus unterschiedlichen Gründen nach einem Jahr wieder abgewandert sind. Jetzt will man der Jugend den Vorrang geben und verpflichtet zusammengewürfelte unbeschriebene Blätter – ich kann es nicht fassen und möchte keine weiteren Kommentare abgeben", schimpfte Kühne. In einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit tat es der Unternehmer in dieser Woche dann doch: "Vom HSV habe ich mich innerlich verabschiedet. Da bin ich noch Aktionär, aber das macht keine Freude, da habe ich mich auch verrannt", so der Investor.