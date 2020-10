Wichtige Punkte für die Abstiegsrunde: DHC-Männer stehen doppelt unter Zugzwang

Den Sprung in die obere Hälfte der 2. Liga haben die Hockey-Männer des DHC Hannover schon abgehakt. Als Siebter müssten sie in drei Partien neun Punkte auf Platz fünf aufholen – utopisch. „Doch alle Punkte, die wir jetzt holen, nehmen wir in die Abstiegsrunde mit. Wir sind schon etwas in Zugzwang“, sagt Trainer Mike Wiebe.