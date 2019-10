"Wichtiger Ansprechpartner": Ex-Trainer Zimmermann gibt 96-Profi Weydandt Ratschläge

"Eine Rolle reingerückt, die er gar nicht erfüllen kann"

Zimmermann warnte dabei, dass „die Erwartungen an Henne viel zu groß sind“, und wünschte sich, „dass er nicht in zu viele Baustellen reingezogen wird“. 96 habe „ein großes Vakuum, was Identifikation und Fan-Lieblinge betrifft. Henne ist schon das 96-Gesicht und in eine Rolle reingerückt, die er gar nicht erfüllen kann“, warnte Zimmermann.

Die Reservistenrolle gefällt Weydandt nicht, zurzeit ist er meist nur Joker. „Klar will ich spielen, und zwar so viel wie möglich. Aber es wäre der falsche Weg“, öffentlich mehr Einsatzzeiten zu fordern. „Das muss ich intern regeln, mit meinem Auftreten gegenüber dem Trainerteam und auf dem Platz.“