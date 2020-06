Wichtiger Meilenstein: BSG Chemie Leipzig bindet Keeper Bellot bis 2022

Leipzig. Es geht Schlag auf Schlag bei der BSG Chemie Leipzig . Nachdem der Fußball-Regionalligist am Donnerstagmorgen die Vertragsverlängerung von Alexander Bury verkündet hatte , gab es am Mittag die nächste Entscheidung. Keeper Benjamin Bellot hat ebenfalls ein neues Arbeitspapier unterschrieben, bleibt bis 2022 im Leutzscher Holz.

"Benjamin war in dieser Saison eine Führungspersönlichkeit auf und neben dem Platz. Er hat mit starken Leistungen überzeugt", so der sportliche Leiter Andy Müller-Papra. Er hatte den Torhüter im vergangenen Jahr von Bröndby IF aus der ersten dänischen Liga zu den Grün-Weißen gelockt. "Der Verein hat sich letzten Sommer sehr um mich bemüht und mir gegenüber viel Vertrauen entgegengebracht. Dieses Vertrauen gebe ich nun gern zurück", sagt Bellot.