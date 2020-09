Wider jede Vernunft: UEFA-Supercup heute Abend im Corona-Hotspot Budapest

Es ist die wohl ungewöhnlichste und zugleich umstrittenste Reise, zu der die Delegation des FC Bayern München samt Profimannschaft je aufgebrochen ist. Am Mittwoch hoben die Münchner in getrennten Sondermaschinen für Team und Delegation vom heimischen Flughafen ab nach Budapest. Zum Fußball, zum UEFA-Supercup zwischen dem Champions-League-Sieger und dem FC Sevilla, der die Europa League gewonnen hatte – und das mitten im Krisengebiet, in einem Corona-Hotspot.

Budapest hat eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 (der Wert für München beträgt aktuell 51,04). Von Hotspot zu Super-Hotspot: ein heikles Unterfangen und diesmal eben nicht business as usual. Daher reiste etwa Vereinspräsident Herbert Hainer nicht mit. „Wir haben uns entschlossen, nur mit der absoluten Minimalbesetzung nach Budapest zu gehen“, sagte der 66-Jährige bei einer Bild-Veranstaltung.

Bayern-Torwart Manuel Neuer: "Sind keinem Fan böse, wenn er nicht ins Stadion kommt"

Dafür nehmen die angereisten Anhänger auch in Kauf, nach der Rückkehr zum Corona-Test (war auch vor der Einreise nach Ungarn obligatorisch) zu müssen oder in Quarantäne zu gehen. Bis Dienstag unterlagen Reisende bei Aufenthalten von weniger als 48 Stunden in Risikogebieten nicht der Quarantänepflicht – was für Geschäftsreisende weiterhin gilt. Am Flughafen Liszt Ferenc wurden alle Einreisenden – nach der Grenzschließung ab 1. September fast ausschließlich Einheimische oder Geschäftsreisende – ausführlich gecheckt und befragt. Es bildete sich trotz der wenigen Menschen eine lange Warteschlange. Fieber gemessen wurde natürlich auch. „Wir sind keinem Fan böse, wenn er nicht ins Stadion kommt, und haben dafür absolutes Verständnis“, sagte Kapitän Manuel Neuer nach der Ankunft.

„Die UEFA will wieder ein Stück Normalität in den Fußball bringen“, meinte Hainer zum Pilottest des Verbandes, auch in europäischen Wettbewerben wieder vor Publikum zu spielen. Eine Absage oder Spielverlegung wäre „nicht einfach“ gewesen. Am Mittwoch hatte sich selbst Budapests Oberbürgermeister Gergely Karacsony gegen die Austragung der Partie vor Publikum ausgesprochen. „Hätte ich die rechtlichen Möglichkeiten, das zu entscheiden, würde ich das Match hinter geschlossenen Toren stattfinden lassen“, sagte der grün-liberale Politiker der oppositionellen Tageszeitung Nepzava.

Hansi Flick betont: "Fokus liegt auf Fußball"

Hansi Flick, neben Jürgen Klopp (Liverpool) und Julian Nagelsmann (RB Leipzig) von der UEFA für die Shortlist zum „Trainer des Jahres“ nominiert, meinte in Budapest: „Wir sind hierhergekommen, um Fußball zu spielen, Entscheidungen werden woanders gefällt. Wir haben ein Ziel: den Supercup zu holen. Unser Fokus liegt auf dem Fußball.“ Der Bayern-Trainer weiter: „Ich erwarte ein schönes Spiel, mit sehr viel Engagement, Dynamik und Intensität, ein absolutes Topspiel – auch für die Zuschauer im Stadion.“

Unter den letzten drei Nominierten für die Auszeichnung zum UEFA-Spieler des Jahres 2019/20 sind neben Kevin De Bruyne (Manchester City) die Bayern-Profis Robert Lewandowski und Torhüter Neuer. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt am 1. Oktober bei der Champions-League-Auslosung. Neuer sagte: „Ich habe da so eine Vorahnung ...“ Also Teamkollege Lewandowski, der für das Spiel gegen Sevilla rechtzeitig fit werden soll.

