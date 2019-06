Wie arbeitet ein Bundesliga-Scout? Wolfsburg-Mitarbeiter erklärt seinen Job

„Wir waren schon in Chile, Argentinien und Brasilien unterwegs“

Ja, und früher musste man sich auf diese Hinweise verlassen, ohne zu wissen, ob sich die Reise auch lohnt. Heute guckt man sich bei Bedarf ein weiteres Video über 90 Minuten an und dann erst das Livespiel – woraus man aber immer noch am meisten Schlüsse ziehen kann.

„Man sollte gute Marktkenntnisse haben und Trends erkennen“

Für die Profis ist die Saison nun beendet, für die Scouts auch?

Mit Saisonende ist die U20-EM in Polen gestartet, danach kommen im Juni die U21-EM und im Juli die U19-EM, das sind schon wichtige Turniere, bei denen wir vor Ort sein werden. Und dann wird es noch eine heiße Phase geben zwischen Juli und August, in der Vorbereitung – in der sich noch mal interessante Konstellationen ergeben können. Etwas ruhiger wird es für einen Scout erst nach dem Transferschluss am 31. August.