Wie auf dem Rasen: Samtgemeinde-Pokal geht an die SV Leiferde!

Bei den Herren ließ Leiferde im Anschluss in der Gruppe nichts anbrennen, gewann seine Spiele allesamt - wie in der Parallelgruppe die SV Meinersen (Kreisliga), hinter der der TSV Hillerse (Bezirksliga) ebenfalls den Einzug ins Halbfinale klarmachte. Flettmar schaffte den Sprung als Gruppenzweiter hinter Leiferde.

In der Runde der letzten Vier ging es dann richtig zur Sache. "Beide Spiele hatten fußballerisch höchstes Niveau", berichtete Leiferdes Co-Trainer Benjamin Wrede. Sein Team zog mit einem 2:1 gegen Hillerse ins Finale ein, Flettmar kegelte Meinersen mit 4:2 aus dem Turnier. "Der TSV ist über den Teamspirit gekommen, das hat man besonders im Halbfinale gesehen. Flettmar hat gut gefightet und ist verdient ins Finale eingezogen", lobte Wrede.

Trotzdem war für das Team aus der 1. Kreisklasse im Endspiel nichts zu holen: Leiferde machte den Turniersieg mit 5:1 klar. Wrede freute sich: "Wir haben uns von Spiel zu Spiel verbessert, insgesamt am konstantesten gespielt." Für die SVL war's ein guter Jahresabschluss: "Wir hoffen, dass wir den Schwung des Erfolgs mit in die Vorbereitung nehmen können. Da haben wir einiges vor", so Wrede, dessen Team in der Liga auf Platz zehn steht. "Schließlich geht es in der Rückrunde gegen den Abstieg."