Wie Breitenreiter: 96-Coach Kenan Kocak kann's auch ohne Trainingslager

Vor zwei Jahren hatte Trainer André Breitenreiter schon mal auf ein Trainingslager im Süden verzichtet. "Breites" Argument damals: "Wir wollten Reisestress vermeiden und uns an das Klima gewöhnen, das wir auch in den ersten Spielen haben werden. Deshalb haben wir auf ein Trainingslager im Ausland verzichtet." Für den aktuellen Trainer Kenan Kocak gab es einen Hauptgrund: Durch den späten geplanten Hin- und der frühe Rückflug zwischen Hannover und Alicante hätte 96 zwei komplette Trainingstage verloren.

Das Trainingslager scheitert demnach unter anderem an der Fehlplanung aus dem vergangenen Herbst, als Kocak noch nicht Trainer war. Besonders ist nicht, dass 96 auf ein Trainingslager verzichtet - die Absage der bereits geplanten Reise nach Murcia ist das Novum. 96 bat die Fans, die bereits eine Mitreise geplant hatten, um Verständnis.

Neuzugänge: 96 sucht in allen Mannschaftsteilen

Derweil laufen die Vorbereitungen für die Testspiele und Transfers weiter. 96 sucht konkret in allen Mannschaftsteilen, auch im Sturm, wo Hendrik Weydandt und Marvin Ducksch zuletzt ordentlich harmonierten. "Es besteht die grundsätzliche Bereitschaft, in der Winterpause Spieler zu verpflichten", heißt in einer Mitteilung der Profiabteilung.

Kocak, Sportdirektor Jan Schlaudraff und 96-Chef Martin Kind hatten sich am Heiligen Abend getroffen und sich auf eine grudnsätzliche Formulieruntg geeinigt. "Wir schätzen die Rückrunde mit Realismus und Vernunft ein", wird 96-Geschäftsführer Martin Kind zitiert. "Alle Chancen, die sich uns bieten, werden wir versuchen zu nutzen." Schlaudraff hatte bereits angedeutet, wo er die Chancen in der Zweitliga-Tabelle noch sieht: Es soll ein einstelliger Mittelfeldplatz werden. Transfers wird 96 bereits Richtung nächste Saison ausrichten.