Wie der Vater, so der Sohn? So lief das Jahr für Sané, Chiesa, Scholl & Co. 

"Wie der Vater, so der Sohn", lautet ein bekanntes Sprichwort. Das trifft auch auf den Profi-Fußball zu: Zahlreiche Stars aus der heutigen Zeit haben Väter, die früher auch gekickt haben. Ein Beispiel: Souleyman Sané stürmte in der Bundesliga für den 1. FC Nürnberg und Wattenscheid 09. Er erzielte in 174 Ligaspielen 51 Treffer – und ist der Vater von Leroy Sané vom FC Bayern München. Der Flügelflitzer durchlebte in diesem Jahr eine Achterbahnfahrt: Beim schwachen Abschneiden bei der Europameisterschaft wirkte der hochtalentierte Sané in der Nationalelf wie ein Fremdkörper. Bei den Bayern wurde er von den eigenen Fans sogar ausgepfiffen. Anzeige

Dann kam die Kehrtwende. Unter dem neuen Cheftrainer Julian Nagelsmann blühte der 25-Jährige wieder auf, erzielte in 17 Ligaspielen fünf Treffer und gab fünf Vorlagen. Auch unter Bundestrainer Hansi Flick zeigt er wieder sein wahres Leistungsvermögen. Für Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus war er sogar der Spieler der Hinrunde. "Die Mischung aus dem Druck, der auf dem Jungen lag, der schwierigen Anfangsphase mit den Pfiffen der eigenen Fans und der jetzigen Entwicklung ist schon herausragend", schrieb Matthäus in seiner Kolumne für den Pay-TV-Sender Sky. Sané ist nur ein Beispiel für kickende Söhne berühmter Väter. Der SPORTBUZZER macht den Check, ob auch für den Nachwuchs anderer Papas das Jahr 2021 gut verlief

Federico Chiesa: Der italienische Stürmer ist der Nachwuchs von Enrico Chiesa, der in der italienischen Serie A Ende der 90er Jahre unter anderem für den AC Parma und Florenz stürmte. Mit Parma gewann er 1999 den UEFA-Cup. Enrico war auch Nationalspieler der "Squadra Azzura", schaffte aber nicht, was seinem Sohn im Sommer 2021 gelang: Federico wurde mit der Nationalelf Europameister. Er stand im Finale, das Italien mit 3:2 nach Elfmeterschießen gegen England gewann, 86 Minuten auf dem Platz. Federico spielte wie sein Vater für Florenz, wechselte im Herbst des vergangenen Jahres auf Leihbasis zu Juventus Turin, wo aktuell wegen einer Verletzung des Beinbeugers fehlt. Interessant: Torwart-Legende Gigi Buffon spielte in Parma mit Enrico zusammen, bei Juve dann auch mit seinem Sohn Federico.

Enzo Zidane: Die Fußstapfen, in denen er sich bewegt, sind riesig. Enzo ist der älteste Sohn von Genie Zinedine Zidane, einem besten Fußballer aller Zeiten. Dazu wird es für Enzo nicht mehr reichen. Zwar kickte der 26-Jährige auch in der Jugend von Real Madrid, aber den Durchbruch schaffte er nicht. Nach mehreren Wechseln war er bis zum Sommer 2021 sogar vereinslos, bis er sich dem Rodez AF, einem Klub in der zweiten französischen Liga, anschloss. Dort kommt er bisher auf elf Einsätze, zum Stammspieler reichte es aber auch in Frankreich nicht.

Lucas Scholl: Der 25-Jährige ist der Sohn von Ex-Nationalspieler und Europameister Mehmet Scholl. Der begnadete Techniker war fester Bestandteil des FC Bayern, wurde acht Mal Deutscher Meister. Sein Sohn Lucas ein Mal - zumindest theoretisch. Er stand in der Saison 2014/15 zwei Mal im Profikader der Bayern, kam dabei weder im Spiel gegen den VfL Wolfsburg noch gegen Mainz 05 zum Einsatz. Die Münchener wurde am Ende das Saison Meister und deshalb steht auch in der Vita von Lucas der Titel. Von den Bayern, bei denen er sich nicht durchsetzen konnte, ging es über Wacker Nordhausen und Garching zum SV Horn nach Österreich, wo sein Vertrag aber nach einer Spielzeit endete. Seit Sommer dieses Jahres ist der Mittelfeldspieler ohne einen Klub.

Marcus Thuram: Der Stürmer von Borussia Mönchengladbach bekleidet eine ganz andere Position als sein Vater Lilian. Der war ein Weltklasse-Verteidiger, ist Welt-und Europameister geworden und 1997 sogar Fußballer des Jahres in seiner Heimat Frankreich. Bis zu den Titeln seines Vaters ist noch eine Menge Luft: Bei Marcus steht da bisher der U19-Titel bei der EM mit den Franzosen. In der Bundesliga hat der 24-Jährige bisher keine einfache Spielzeit hinter sich: Ein Innenbandriss am Knie setzte ihn früh in der Saison außer Gefecht, in elf Spielen gelang ihm bisher kein Treffer. Dazu befindet er sich mit Gladbach bei nur zwei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz in einer dicken Krise, weshalb Sportchef Max Eberl seinen Spielern vor den Feiertagen eine Ansage machte: "Ich möchte, dass alle den Fokus auf diese Situation, auf diesen Verein, auf diese Rückrunde richten." Ein Marcus Thuram in Form würde sicherlich dabei helfen, dass es 2022 besser läuft.