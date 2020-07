„Wie ein Finale“: Atletico Madrids Spieler freuen sich auf RB Leipzig in der Champions League

Halbfinale gegen Bergamo oder PSG

Das Spiel gegen Leipzig wird am 13. August (21 Uhr) im Estádio José Alvalde in Lissabon angepfiffen und von Sky und DAZN übertragen. Der Gewinner trifft am 18. August auf Atalanta Bergamo oder Paris St. Germain. Das Finale findet am 23. August statt. Potenzielle Neuzugänge dürfen beim Final-Turnier in Portugal nicht eingesetzt werden.