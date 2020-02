Wie ein Leipziger Ehrenmitglied im RB-Leipzig-Fanclub auf Kuba wurde

Ein Fanclub von Bayern München und ein Fanclub von RB Leipzig schauen gemeinsam fröhlich das Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga . Was in Deutschland so nur schwer vorstellbar wäre, hat Daniel Eckert-Lindhammer von der Sportwissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig kürzlich im Restaurant „El Tocororo“ in Havanna live miterlebt. „Die Fans haben die Szenen der eigenen Mannschaft kommentiert, haben mitgefiebert, sind aufgesprungen, wenn etwas nicht geklappt hat, alle total fair. Das war ein besonderes Erlebnis“, berichtet der 43-Jährige nach seiner Rückkehr. „Für mich war es ungewöhnlich, dass man 12 Uhr am Mittag schon Cuba Libre trinken kann“, fügt er lachend hinzu.

OFC-Status für kubanische Fans

Noch in diesem Jahr sollen die Kubaner als Offizieller Fanclub anerkannt werden, was für große Freude sorgte. Viele der rund 50 Mitglieder sind ehemalige Studenten der DHfK oder Universität und lebten zu DDR-Zeiten eine Zeit lang in der Messestadt. Als Eckert-Lindhammer vor gut vier Jahren die Sportfakultät in Havanna erstmals besuchte, kamen einige Alumni auf ihn zu – mit viel Neugierde auf das aktuelle Geschehen in der alten Wahlheimat und vielen Geschichten im Gepäck. „Die haben alle eine wunderbare Zeit in der Stadt erlebt und denken gerne daran zurück“, sagt der gebürtige Magdeburger.

Aus den ersten vorsichtigen Kontakten haben sich inzwischen enge Beziehungen entwickelt. „Das sind alles angenehme Leute. Ich helfe da gern mit“, sagt Eckert-Lindhammer. Er will den Fanclub, der sich für den Nachwuchsfußball in der Hauptstadt engagiert, weiter unterstützen. Und er will nach Möglichkeiten suchen, das sich vielleicht auch RB weiter durch Trikots oder zukünftig durch die Finanzierung einer Trainerfortbildung vor Ort engagiert. Denn Fußball bringt die Menschen zusammen. Die kubanischen Fanclubs zweier rivalisierender Vereine wie RB Leipzig und Bayern München können das nur zu bezeugen.