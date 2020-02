Wie ein Schwamm: Dieser Rasenplatz im Kreis Gifhorn hält dem Wetter stand

21 Punktspiele waren bei den Herren-Teams angesetzt, ein einziges konnte im Kreis Gifhorn (der SV Rühen wich gegen den VfL Germania Ummern auf einen Wolfsburger Kunstrasenplatz aus) angepfiffen werden - und zwar das beim SV Westerbeck. Auf Naturrasen wurde gegen den TSV Hillerse II (2:2) gespielt - weil der Westerbecker A-Platz Schwamm-Qualitäten hat.

Sturm und Starkregen? Egal!

Auch bei Sturm und Starkregen stand einem Anpfiff am Sonntag nichts im Wege. Wobei: "Der Schiedsrichter hatte zuerst Bedenken, weil der Ball in einem der Fünfmeterräume nicht so gut gesprungen ist", sagt SV-Coach Hartmut Müller und fügt hinzu: "Aber wir haben früher schließlich auch auf Schnee gespielt. Der Platz ist gut bespielbar."

Etwas Wasser stand vor der Partie durchaus auf einer Fläche des Rasens. "Ungefähr sieben Meter vor einem der Tore", so Müller. "Das haben wir aber weggeschoben, damit war es gut." Auch im Anschluss an das Spiel habe der Platz noch gut ausgesehen, so der Trainer, "Spuren hatte er keine."

"Ein bisschen viel Kies"

Und das liegt an der Bauweise des Platzes. "Er wurde vor drei Jahren neu gemacht", erinnert sich Müller. Man habe damals "ein bisschen viel Kies" als Grundlage verwendet, "deswegen ist der Platz sehr saugfähig. Im Sommer wird er dadurch etwas härter, aber wir arbeiten daran."

Gemeinsam mit einer Firma sollen im Frühjahr kleine Löcher ins Geläuf gewalzt werden, damit dort Rasen nachgesät werden kann. "Dann können die Wurzeln tiefer in den Boden eindringen", erklärt Müller.

