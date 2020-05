Wie erwartet: Saisonende für die Bundesliga-Nachwuchsteams des VfL Wolfsburg

Abgebrochen werden, so beschlossen es die Delegierten, die 2. Bundesliga der Frauen und die B-Juniorinnen-Bundesliga. In der 2. Liga der Frauen lag der VfL Wolfsburg II abgeschlagen hinter Werder Bremen auf Platz zwei und ist als Reserve ohnehin nicht aufstiegsberechtigt. In der B-Juniorinnen-Bundesliga hatte der Serien-Staffelmeister und amtierende deutsche Meister als Fünfter keine Chance mehr auf die Nordmeisterschaft und die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft.