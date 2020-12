Wie geht es für den 1. FC Germania Egestorf/Langreder in der Oberliga weiter?

Die große Leere ist vorgestern der einzige Gast an der Ammerke in Egestorf gewesen. Der am 12. August veröffentlichte Spielplan hatte eigentlich für den letzten Novembersonntag das Oberligaderby zwischen dem 1. FC Germania Egestorf/Langreder und dem SV Ramlingen/Ehlershausen vorgesehen, doch der „Lockdown light“ verhinderte das zweite Aufeinandertreffen der Teams in der laufenden Saison. Stand jetzt soll am letzten Wochenende im Januar (30. und 31.) wieder gekickt werden in der fünfthöchsten Spielklasse. Ob das möglich sein wird, darüber kann zurzeit nur spekuliert werden. Aber als Tabellenzweiter der Staffel Hannover/Braunschweig lässt sich die Ungewissheit sicherlich besser ertragen als im Umfeld der Kellerkinder.

Germanias Trainer Nieber zuversichtlich für Re-Start

„Ich sehe den Start Ende Januar noch als realistisch an“, sagt Egestorfs Trainer Paul Nieber – selbstredend immer mit dem grünen Licht aus dem Bund-Länder-Beschluss zur Corona-Pandemie. Obwohl er sich gut vorstellen kann, zu diesem Zeitpunkt wieder in den Wettkampfmodus zu wechseln, steht und fällt für ihn alles mit einer Voraussetzung: „In den Wochen davor muss eine vernünftige Vorbereitung möglich sein.“