Wie geht Pokal, Thomas Patommel? RB Leipzig braucht für Sieg "absolute Leidenschaft"

Thomas Patommel, weiß, wie man im Pokal gewinnt - er hat es in Nordsachsen schon mehrfach erfolgreich bewiesen, führte Frisch auf Doberschütz-Mockrehna fünfmal in Folge ins Finale des Bärenpokals. Im am Donnerstag anstehenden Endspiel des DFB-Pokals sieht er Dortmund gegen RB leicht im Vorteil.