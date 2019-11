Wie im Film: ZFC Meuselwitz dreht mitreißendes Kampfspiel gegen Babelsberg

Meuselwitz. Eitel Sonnenschein herrschte am Sonnabendnchmittag nicht nur meteorologisch in der Meuselwitzer Bluechip-Arena, sondern auch bei Spielern, Verantwortlichen und Fans von Fußball-Regionalligist ZFC Meuselwitz. Denn in einer jederzeit spannenden und in den Führungen wechselnden Kampfpartie hatten soeben die Mannen um Kapitän Bastian Strietzel den SV Babelsberg 03 mit 3:2 geschlagen. Und damit sozusagen den doch etwas überraschenden 2:0-Auswärtserfolg beim Aufsteiger Chemie Leipzig vergoldet.