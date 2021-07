Wie in Rio: Deutsches Team zum Olympia-Start in Tokio ohne Medaille

Zum Auftakt der Olympischen Spiele in Tokio hat es für die deutsche Mannschaft noch keinen Grund zum Feiern gegeben. Wie vor fünf Jahren in Rio de Janeiro gingen die schwarz-rot-goldenen Sportlerinnen und Sportler bei der Vergabe der ersten Medaillen leer aus. Dem Edelmetall am nächsten kam am Samstag Sportschütze Christian Reitz als Fünfter in seiner Zweitdisziplin mit der Luftpistole über die Zehn-Meter-Distanz. Im Straßenradrennen lag Maximilian Schachmann lange mit vorne und kam am Ende auf Platz zehn. Anzeige

Für die herausragende Leistung des Tages aus deutscher Sicht sorgte am Samstag Henning Mühlleitner im Schwimmen. Der 24-Jährige aus Neckarsulm zog als Vorlaufschnellster in das Finale am Sonntag über 400 Meter Freistil ein und nährte die Hoffnung auf die erste Medaille der Beckenschwimmer nach zwei Sommerspielen. Für Fahnenträgerin Laura Ludwig begannen die Spiele in Japan mit einer Niederlage. Einen Tag nach der Eröffnungsfeier verlor die Beachvolleyball-Olympiasiegerin mit ihrer Partnerin Margareta Kozuch gegen die Schweizer WM-Vierten Tanja Hüberli und Nina Betschart mit 1:2-Sätzen. Karla Borger und Julia Sude unterlagen den ebenfalls aus der Schweiz stammenden Europameisterinnen Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré ebenso mit 1:2.

Handball-Team unterliegt Spanien nach großem Kampf Das Handball-Team von Bundestrainer Alfred Gislason musste sich im ersten Vorrundenspiel Europameister Spanien mit 27:28 geschlagen geben. Nächster deutscher Gegner in der Gruppe A ist am kommenden Montag Argentinien. Besser lief es für die Hockey-Männer beim 7:1 gegen Kanada. Am Montag wartet im zweiten Gruppenspiel in Weltmeister Belgien eine weit schwierigere Aufgabe. Zu den größten Enttäuschungen aus deutscher Sicht zählte das Abschneiden der Säbelfechter. Athletensprecher Max Hartung, Matyas Szabo und Benedikt Wagner scheiterten früh. Der Ungar Aron Szilagyi holte als erster männlicher Fechter in der Geschichte seine dritte Goldmedaille in einer Einzeldisziplin.