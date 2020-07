Wie Jean-Kevin Augustin: Diese Spieler hat RB Leipzig erfolglos verliehen

Leipzig. Man mag es kaum glauben. Aber in den elf Jahren seit der Vereinsgründung hat RB Leipzig nur einen Spieler verlieren, der danach im Klub so richtig durchstartete: Marcel Sabitzer. Alle anderen mehr als 50 Leihgeschäfte mündeten letztlich im Abgang des Betroffenen. Oft waren es Profis, die sich in Leipzig nicht durchsetzen konnten, bei ihrer Zwischenstation aber auch nicht recht überzeugten.