Wie lange noch? Muss 96-Manager Horst Heldt noch in dieser Saison gehen?

Das Verhältnis der beiden 96-Macher hat sich in den vergangenen Monaten deutlich abgekühlt und gilt intern zumindest als „angespannt“. Noch vor rund einem halben Jahr sprach Heldt von familiären Verhältnissen zwischen ihm und Kind. „Das ist ein bisschen wie in einem Vater-Sohn-Verhältnis“, sagte Heldt damals gegenüber dem „Kicker“. Im Familienidyll sind aber inzwischen deutliche Risse entstanden.

Hannover 96: Linke will nicht in Profiabteilung "reinregieren"

96 muss früh für Klarheit sorgen

„Es hat so viele Fehler gegeben, das beginnt bei mir, betrifft die sportliche Leitung, den Trainer und so weiter“, sagte Kind. Welche der Boss für sich in Anspruch nimmt, sagte er allerdings nicht. Ein Fehler, der nicht passieren darf, allerdings schon zu oft bei 96 passiert ist: Zeit vertrödeln. Der Klub steht mit einem Bein in der 2. Liga. Zu glauben, dass es wirklich noch zum Klassenerhalt reicht, dafür muss man wirklich großer Optimist sein. „Wir müssen die Planungen für die 1. und 2. Liga angehen“, sagte Kind.

Mit wem er das vorhat, ist allerdings offen. Mit Heldt wohl kaum. Auch beim Klassenerhalt ist eine fruchtbare Zusammenarbeit nach den Aussagen der letzten Wochen kaum vorstellbar. Dass Heldt von sich aus hinschmeißt, ist unwahrscheinlich. Aufgeben „liegt nicht in meinen Genen“, hatte er zuletzt des Öfteren betont. Dann bliebe für Kind nur der Weg, ihn zu entlassen. Für eine sinnvolle Zukunftsplanung wäre es allerdings sinnvoll, früh für Klarheit in der wichtigen Personalie zu sorgen, um nicht wertvolle Zeit für die Kaderplanung zu verlieren.