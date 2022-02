"Wie neugeboren": Mainz-Stürmer Szalai hofft nach Kopf-Operation auf Comeback gegen Ex-Klub Hoffenheim

Adam Szalai ist wieder einsatzbereit. Kurz vor Weihnachten wurde der Stürmer von Mainz 05 erst von einem Autounfall ausgebremst und musste sich dann einer Operation am Kopf unterziehen. Insgesamt sechs Bundesliga-Spiele mussten die Mainzer ohne den 34-Jährigen auskommen. Nun kündigt sich ein schnelles Comeback des Angreifers an. Ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub TSG Hoffenheim könnte Szalai am Samstag (15.30 Uhr, Sky) erstmals wieder zum Kader gehören. Dies ist sein klares Ziel: "Ich werde auf jeden Fall in dieser Woche dafür kämpfen und alles dafür tun, im Kader zu stehen und vielleicht sogar Minuten zu bekommen", erklärte der Stürmer im vereinseigenen Interview. Anzeige

Für besondere Motivation sorge beim Wettlauf um eine Rückkehr der Gegner, für den er zwischen 2014 und 2019 insgesamt 114 Spiele absolviert und 25 Tore beigesteuert hatte. "Generell freue ich mich auf das Spiel, weil ich in Hoffenheim eine sehr schöne Zeit hatte", so Szalai.

Dass der Ungar bereits jetzt wieder einsatzfähig ist, erschien jedoch noch im Dezember weniger realistisch. "Mir geht es sehr gut", betonte Szalai. Der Stürmer, der in der laufenden Saison bislang auf 12 Pflichtspieleinsätze (ein Tor) kommt, sprach offen über seine Zwangspause, die von einem Eingriff am Kopf bedingt wurde: "Es musste etwas am Kopf entfernt werden, von dem sich später auch herausgestellt hat, dass es gutartig ist."



Seine Rückkehr auf den Trainingsplatz zu Jahresbeginn sei auch für ihn persönlich ein schönes Erlebnis gewesen. "Man fühlt sich ein bisschen wie neugeboren. Auch, wenn ich mittlerweile 34 Jahre alt bin, habe ich mich gefühlt wie ein 18-Jähriger, der von der A-Jugend kommt und in die Kabine der Profis reinläuft. Das war einfach ein schöner Neuanfang", schwärmte Szalai, der sich nach seiner Pause Schritt für Schritt wieder an das Niveau des Teams herantasten musste. "Es war so aufgebaut, dass ich von Woche zu Woche mehr machen durfte", so der Angreifer.