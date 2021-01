96 wollte ihn: Wie RB Leipzig den Wechsel von Robert Klauß nach Hannover stoppte

Es hat nicht viel gefehlt, dann würde Robert Klauß am Sonntag mit 96 gegen Nürnberg antreten – und nicht die Franken betreuen. Nach der Entlassung von Trainer Mirko Slomka am 3. November 2019 stand Klauß ganz oben auf der 96-Agenda. Chef Martin Kind und der damalige Sportchef Jan Schlaudraff waren sich in der Personalie auch einig – was selten genug vorkam. Kind wagte sich auch schon öffentlich in Richtung Klauß vor. „Wir sollten den Mut haben, eine zukunftsorientierte Entscheidung zu treffen, also einen hungrigen, frischen Trainer mit Perspektiven zu engagieren“, das war die Vorgabe des 96-Chefs für die Slomka-Nachfolge.

RB macht 96 einen Strich durch die Rechnung

Ein vielversprechendes Trainertalent, das bei den Koryphäen Rangnick und Nagelsmann gelernt hat – da wollte 96 zugreifen. Beraten wird der 36-Jährige zudem von der Per-Mertesacker-Agentur „Spielerrat“. Der ehemalige Havelser Hannes Winzer arbeitet für die Firma. Zusammen versuchten Agentur und 96 den Klauß-Wechsel nach Hannover einzutüten – doch RB legte sich quer. Rangnick war in Leipzig ausgeschieden, das Veto blieb trotz hartnäckiger Versuche, Klauß loszueisen. RB stoppte die 96-Pläne – mitten in der Saison durfte Klauß nicht raus aus dem Vertrag bis 2021. Das Hin und Her erklärt auch größtenteils die Verzögerung bis zur Vorstellung des neuen Trainers. Elf Tage vergingen nach der Freistellung Slomkas, bis Kenan Kocak als neuer Coach ausgerufen wurde.

Nach dem Klauß-Aus nahm 96 den damals in Aue freigestellten Daniel Meyer und Kocak in die engere Wahl – der Ausgang ist bekannt. Klauß wurde dann nach Saisonende Trainer in Nürnberg. Sportvorstand Dieter Hecking – früher 96-Spieler und Trainer – stellte Klauß so vor: „Robert ist ein mutiger Trainer mit frischen und innovativen Methoden.“ Die allerdings auch noch nicht so richtig zum Erfolg führten. Nürnberg ist Zwölfter, Kocak mit 96 Achter. Kind ist jetzt auch mehr als überzeugt von seinem Trainer – damit hat sich dann doch alles für 96 noch zum späten Glück gefügt. Wenn Kocak jetzt noch am Sonntag gegen Klauß gewinnt ...