Wie und wann weiter mit der Saison? Gespräche mit Vereinen in Nordsachsen geplant

Nordsachsen. Der Nordsächsische Fußballverband (NFV) sucht nach Lösungen, wie die Saison fortgesetzt werden kann. Dazu wollen die Verantwortlichen mit den Vereinen in den direkten Austausch gehen und laden Vertreter zu gemeinsamen Gesprächen ein. Eines davon findet am 7. Februar, 18 Uhr, in Eilenburg statt, ein zweites am 8. Februar, 18 Uhr, in Merkwitz. Je ein Vertreter pro Verein könne bei der 2G-Veranstaltung dabei sein. Das teilte der Verband via Pressemitteilung mit.

