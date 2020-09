Wie Weihrauch mit Dynamo Dresden in München punkten will

Von der Reserve des Rekordmeisters kennt er heute zwar nur noch Kapitän Nicolas Feldhahn und Trainer Holger Seitz („Er war mein Bayern-Auswahl-Trainer.“) persönlich, aber er freut sich auf das Stadion: „Ich habe viele Spiele dort gespielt. In Erinnerung bleiben die Derbys gegen 1860 vor ausverkauftem Haus.“ Dass diesmal gar keine Zuschauer im Stadion zugelassen sind, weil die Infektionszahlen in der Isar-Metropole aktuell viel zu hoch sind und selbst zur Absage des Oktoberfestes auf der Theresienwiese führten, bedauert Weihrauch. „Es ist schon schade, dass – wenn man in München spielt und die ganze Familie aus München kommt – keiner zuschauen kann“, sagt der 26-Jährige. Einen Fensterplatz in den Wohnhäusern am Stadion werde man selbst gegen ein kleines Entgelt kaum ergattern können: „Ich glaube, dass die Plätze begehrt sind. Da kriegen sie nicht so einfach einen.“ Familie und Freunde müssten wohl mit Fernseher, Handy oder Computer vorlieb nehmen.