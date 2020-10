Wie weiter im Mannschaftssport? Eishockey und Volleyball wollen weiterspielen, andere Ligen abgesagt

Eishockey

Die zweithöchste deutsche Eishockey Liga am geplanten Saisonstart fest. Am 6. November will die DEL2 den Spielbetrieb aufnehmen. „Wir sind in erster Linie froh, dass der Spielbetrieb im Profisport erhalten werden kann“, sagte DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch in einer Mitteilung der Liga vom Mittwoch. Auch in der Oberliga – sie gilt als eine Art Grauzone zwischen Profi- und Amateursport - soll es am 6. November losgehen. Sven Gerike, Coach der Leipziger IceFighters: „Bei der jüngsten Telefonkonferenz hat jeder Verein eine Schmerzgrenze angegeben. Ein paar Vereine könnten offenbar tatsächlich eine ganze Weile ohne Zuschauer spielen, aber viele würden echte Probleme bekommen. Ich denke, dass alle versuchen werden, dass der Spielbetrieb wie geplant am 6. November losgeht, wir auch. Ich denke aber auch, dass das nicht ohne Komplikationen gehen wird.“

Volleyball

Bei den Volleyballern der Region herrscht gedämpfte Freude. Die 2. Bundesliga wurde als Profi-Liga eingestuft, was bedeutet, dass etwa der GSVE Delitzsch und die L.E. Volleys weiterspielen dürfen. Die Gymnasialen, die am Wochenende ein Geister-Heimspiel gegen den SV Schwaig austragen müssen, sind dazu auch entschlossen. Mit der Stadt Delitzsch sei man aktuell in Gesprächen, wie die Artur-Becker-Halle ab Montag weiter zu Trainingszwecken genutzt werden könne, erklärte Außenangreifer Benedikt Bauer.

DURCHKLICKEN: Das 2:3 der L.E. Volleys gegen GSVE Delitzsch Denkbar knapp mit 2:3-Sätzen unterlagen die L.E. Volleys am Samstagabend im Lokalderby dem GSVE Delitzsch. ©

Etwas anders sieht es bei den Volleys aus: Die Freitagspartie in Hammelburg steht noch auf der Kippe, da es einen Corona-Fall im Arbeitsumfeld eines Spielers gab. "Es gibt aber noch keine offizielle Absage", betont Kapitän Chris Warsawski. Wie es dann nächste Woche weitergeht, ist derweil völlig unklar. Nach aktuellem Stand können die Leipziger keine städtische Sporthalle fürs Training nutzen, damit könnte auch Heimpartie gegen Tabellenführer Mimmenhausen am 7. November dann nicht über die Bühne gehen. "Es bleibt spannend", erklärt Warsawski.

Handball

Im Handball geht HCL-Cheftrainer Fabian Kunze geht fest davon aus, dass das Top-Spiel der zweiten Bundesliga wie geplant am Sonntag in der Sporthalle Brüderstraße gegen die Füchse Berlin stattfinden kann. Aber: Die Partie des Spitzenreiters beim Tabellendritten findet vor nur 150 Dauerkarteninhabern statt. Es gibt keinen Kartenvorverkauf. „Wir sind keine Breitensportler und deshalb hat auch die Handball-Bundesliga der Frauen entschieden, im November zu spielen“, so Kunze. Für die Leipzigerinnen stehen dann noch zwei Begegnungen an (eine auswärts, eine daheim). In Bezug auf die Nachwuchsmannschaften des ambitionierten Vereins schließt sich Coach Kunze der Meinung von DHfK-Manager Karsten Günther, Sprecher der Initiative Teamsport Sachsen, an. Demnach sollen die Trainingseinheiten in den Leistungszentren weiter stattfinden. Die erfolgreich in die Bundesliga gestartete A-Jugend des HCL bereitet sich auf die nächste Partie am 7. November in Leverkusen vor.

Floorball

Im Floorball pausiert der Spielbetrieb bundesweit zunächst bis Ende des Jahres - diese Punktspielpause betrifft auch schon dieses Wochenende. Sollte sich die Corona-Lage bis Dezember entspannen, kämen eventuell vereinzelte Nachholspiele in Betracht. Christian Sieber, Sportdirektor des MFBC Leipzig, meint: Die ganze Situation extrem bitter und gerade für unsere Nachwuchsteams nicht in Ordnung. Maßnahmen gegen Corona sind wichtig, aber das Training zu verbieten, halten wir als Verein für übertrieben und für nicht nachvollziehbar. Davon abgesehen weiß keiner, in welche Richtung es noch gehen wird seitens der Regierung. Denn Amateursportarten leben stark von ihren Mitgliedern und die Gefahr ist groß, dass Kinder oder deren Eltern sagen, wir machen etwas anderes und verlassen den Verein. Da blutet einfach jedem Ehrenamtler das Herz, denn man steckt sehr gerne ein Haufen Zeit und Arbeit hinein."

Konkret zum amtierenden Männerteam des deutschen Meisters und Bundesliga-Spitzenreiters MFBC sagte Sieber: "Wir müssen in den nächsten Wochen die Motivation trotz aller Umstände weiter hoch halten und ich gehe davon aus, dass jeder unserer Spieler die professionelle Einstellung hat, die wir brauchen, damit wir, wenn es weitergeht, voll im Saft stehen. Kein Mannschaftstraining beziehungsweise Stocktraining zu haben, ist natürlich äußerst destruktiv."

Basketball

Im Basketball ist die Situation ziemlich eindeutig. Ab Montag ist der Spielbetrieb in der 2. Regionalliga bis zum Jahresende ausgesetzt, die Uni-Riesen haben somit lange frei. Die einzige Frage ist, ob das für morgen angesetzte Match in Neustadt an der Aisch noch ausgespielt werden kann. Zwar in Bayern gelegen, gehört die mittelfränkische Stadt nicht zu einem Risikogebiet. Dennoch zweifelt USC-Coach Jens Dietze die Sinnhaftigkeit der Partie an, wenn danach so lange pausiert werden muss. Ab Montag will er mit seinem Team wieder online über Zoom trainieren, so wie es auch schon beim ersten Lockdown gehandhabt wurde. Es ist mal wieder Improvisationstalent gefragt.

Tischtennis

Im Tischtennis trifft der Lockdown auch den LTTV Leutzscher Füchse. Im Verein mit über 20 Amateurteams und einer Frauenmannschaft in der 2. Bundesliga kommt es wohl zum Stillstand. Wie der Verband mit dem Spielbetrieb in der zweiten Liga verfährt, ist noch unklar. Erleichterung hätte Kai Wienholz, Trainer der Bundesliga-Füchse, nach den neuerlich beschlossenen Kontaktbeschränkungen gespürt: „Natürlich hat Tischtennis für mich einen enorm hohen Stellenwert, aber man muss die Situation jetzt einfach einordnen. Ich hoffe, der DTTB unterbricht die Saison.“ Mit ihrer Meinung, unter Corona-Bedingungen nicht mehr quer durchs Land reisen zu wollen, standen die Leipzigerinnen zuletzt fast allein da. Lediglich Tabellenführer Weinheim äußerte ähnliche Bedenken. Vorwürfe, nicht spielen zu wollen, wurden laut. Huong Do Thi, Topspielerin der Füchse, hat dafür wenig Verständnis: „Im Vordergrund muss jetzt stehen, dass Risiken minimiert werden. Da ist es nicht verantwortbar, in Regionen mit hohen Infektionsgeschehen zu reisen. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir Spiele in Risikogebieten absagen.“ Die kommenden beiden Auswärtspartien in Langweid und Kolbermoor wurden auf Wunsch der Füchse bereits annulliert.

Dass der Trainingsbetrieb wohl komplett eingestellt werden muss, bedauert LTTV-Präsident Christian Klas: „Für das seelische Gleichgewicht ist Sport sehr relevant. Wir haben beim Tischtennis eine 2,75 Meter lange Platte zwischen uns, es gibt sicherlich Sportarten mit höherer Ansteckungsgefahr.“ Nach der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs Anfang Mai sei es ohnehin schwierig gewesen, den Verein wieder zu erwecken. „Aber es ist uns gelungen, bis Samstag findet auch noch ein Trainingslager statt“, sagt Klas.

Badminton

In der Regionalliga Südost haben sich die elf Mannschaften unabhängig von den zentralen Entscheidungen zur Corina-Pandemie mehrheitlich für die sofortigen Unterbrechung der Punktspiele entschieden. Damit entfallen auch die Heimspiele des Leipziger Drittligisten HSG DHfK an diesem Wochenende. Der Neubeginn ist erst für den 30. Januar 2021 vorgesehen. „Wir halten die getroffenen Entscheidungen nach Lage der Dinge für richtig“, so Gerd Pigola, Badminton-Chef der HSG DHfK.

Kegeln

Die Corona-Taskforce des Deutschen Keglerbundes hatte bereits am Dienstagabend entschieden, den aktuellen Spieltag der Bundesligen am Wochenende auszusetzen und später nachzuholen. Damit wurde auch das Derby SV Leipzig 1910 – SK Markranstädt unbestimmt auf Eis gelegt. Die Spielpläne der Bundesligen werden nun auf Weiterführung der Saison überprüft.

Rugby