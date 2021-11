Wieder alles gut in Wolfsburg? Schäfer hat eher "gemischte Gefühle"

Gemischte Gefühle, weil beim VfL in den ersten Wochen viel los war. Schlechte Vorbereitung, Pokal-Aus in der ersten Runde wegen eines Wechselfehlers, dann die ersten vier Liga-Spiele gewonnen, Bundesliga-Spitzenreiter. Aber eine wirkliche Weiterentwicklung im VfL-Spiel war nicht zu erkennen. Die einst viel gelobte Defensive wackelte, das Spiel nach vorn funktionierte nicht – und die im Zusammenhang mit dem VfL-Spiel viel zitierte Intensität war ebenfalls abhandengekommen. Acht Pflichtspiele in Folge wurden nicht gewonnen, vier Liga-Partien hintereinander verloren. Es war Zeit, um die Reißleine zu ziehen. Manager Jörg Schmadtke und Schäfer taten es, Mark van Bommel musste nach dem neunten Spieltag gehen, Florian Kohfeldt übernahm und machte in seinen ersten Tagen vieles richtig, gewann seine ersten drei Spiele in Folge mit dem VfL.

Die Fußball-Bundesliga macht Länderspielpause. Zeit, um ein bisschen durchzupusten und Zeit für ein erstes Fazit beim VfL. Nach elf Spieltagen in der Liga steht der Champions-League-Teilnehmer mit 19 Punkten auf Rang vier . Und in der Königsklasse haben die Wolfsburger nach vier Spieltagen mit fünf Punkten und Platz drei nach dem Sieg gegen Salzburg noch alle Chancen aufs Weiterkommen. Alles gut? Nicht ganz! Oder wie es Sportdirektor Marcel Schäfer sagt: „Gemischte Gefühle.“

Und so stehen die Niedersachsen in der Liga in der letzten Länderspielpause des Jahres gut da. „Ja, das stimmt“, mag Schäfer nicht widersprechen. „Aber wenn man die bisherige Saison mal Revue passieren lässt, hätte es der eine oder andere Punkt mehr sein können, vielleicht sogar müssen.“ Schäfer will das nicht als Nachtreten an van Bommel verstanden wissen, wenn er betont: „Es ist nicht immer entscheidend, wie man in der Tabelle da steht, sondern wichtig ist die Art und Weise, wie man auftritt. Und da muss man sagen, dass unsere Tugenden, die wir uns hier auf die Fahnen geschrieben haben, für einen gewissen Zeitraum leider abhandengekommen sind. Wir definieren uns über Arbeit und Entwicklung – das müssen wir leben.“

So, wie in den vergangenen drei Partien. Schäfer weiter: „Im Moment sind wir wieder auf der richtigen Fahrbahn.“ Allerdings lässt der einst so ehrgeizige Meisterspieler des Klubs auch gleich ein Aber folgen: „Sollten wir nur ein paar Prozentpunkte nachlassen, wird es nicht mehr reichen. Dann wird es schwer, unsere Saisonziele zu erreichen. Wir müssen wissen: Es geht zum einen nur zusammen und wir müssen wissen, dass wir immer an unsere Grenzen gehen müssen!“