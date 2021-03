Endlich wieder auswärts jubeln? Recken wollen Negativserie beim Bergischen HC beenden

Die Erinnerungen an den Ausgang des Hinspiels sind wohl für immer auf der Recken-Festplatte gespeichert. 74 Sekunden vor Schluss führten die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf gegen den Bergischen HC mit drei Toren (30:27). Der Sieg war zum Greifen nah, doch am Ende glitt er den Recken dramatisch aus den Händen. Zu frühe Wurfversuche, keine Tore. auf der anderen Seite zwei schnelle Gegentreffer und ein Siebenmeter in der letzten Sekunde. Der BHC bejubelte den Ausgleich zum 30:30. Die Recken konnten es selbst kaum glauben. Anzeige Das Fehlermuster war immer gleich Das war am 22. Oktober. Im Laufe des Herbsts folgten drei weitere Unentschieden (gegen Ludwigshafen, Essen und Erlangen), in denen die Recken mögliche Siege doch noch hergaben. Das Fehlermuster war immer das gleiche. Zu frühe Würfe, technische und taktische Patzer, fehlende Kaltschnäuzigkeit. Gegen Erlangen verwarfen die Recken einen Siebenmeter in der letzten Sekunde.

Schwierige Frühphase Der Gegner wusste stets: Ge­gen diese Wackelrecken geht noch was. Die TSV musste sich den Vorwurf des fehlenden „Killerinstinktes“ gefallen lassen. Das junge Team war tatsächlich in einer schwierigen Findungsphase. Insgesamt vier Punkte blieben so liegen. Vier Punkte mehr auf dem Konto – und die Recken würden gerade mit 22:16 Zählern auf Rang sechs liegen statt mit 18:20 auf Platz elf. "Wie haben noch etwas gutzumachen" Aktuell Sechster: der Bergische HC, heutiger Gegner der Recken. „Wir haben noch etwas gutzumachen“, sagt Torwart Domenico Ebner. Doch auch beim BHC haben sie sich zurückerinnert an das Hinspiel. Mit positiven Gefühlen. „Das Video haben wir in der Vorbereitung auf die Begegnung noch einmal herausgekramt“, sagt BHC-Trainer Sebastian Hinze. Eine bessere Motivation kann es für die Gastgeber heute (18.30 Uhr) nicht geben.

Die Recken kommen mit breiter Brust Der BHC ist trotzdem gewarnt. Denn die Recken kommen mit breiter Brust, mit viel Selbstvertrauen und einer Miniserie im Rücken. Zuletzt gab es zwei Siege in Folge gegen Nordhorn und das vermeintliche Topteam Melsungen. Zwei Siege? Das klingt nicht besonders. Für die Recken aber schon, denn zuvor war in dieser Saison auf jeden Sieg entweder eine Pleite oder eben nur ein Unentschieden gefolgt. „Un­se­re Mannschaft ist stabiler, und der dritte Sieg würde uns sehr guttun“, sagt Trainer Carlos Ortega, „aber Vorsicht, deshalb ist der BHC ja nicht schlechter. Es ist ein sehr disziplinierter Gegner.“

Kein Auswärtssieg seit über einem Jahr Dennoch: Gerade der klare Triumph über Melsungen schürt bei den Recken die Hoffnung, dass der Aufwärtstrend anhält. Den Auswärtstrend wollen die Re­cken hingegen beenden. Seit mehr als einem Jahr hat die TSV in der Fremde nicht mehr gewonnen. Der letzte Sieg stammt vom 3. März 2020 (32:24 in Nordhorn). Die auswärts schlaffen Re­cken sind heiß darauf, ihren Siegertanz auch endlich mal wieder in der Ferne zu vollführen. „Wann, wenn nicht jetzt?“, fragt Torwart Ebner und fordert einen Sieg beim BHC.

Spielplan der TSV Hannover-Burgdorf in der Bundesliga-Saison 2020/21 20. Spieltag: Bergischer HC (A), Samstag, 6. März, 18.30 Uhr ©