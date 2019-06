Wieder Doppelsieg: Hamilton und Mercedes dominieren in Le Castellet - Vettel Fünfter

Die Formel 1 wird 2019 immer mehr zur Formel Langweilig: Mercedes dominierte auch das achte Rennen der Saison nach Belieben und feierte in Person von Lewis Hamilton in Le Castellet (Frankreich) den achten Sieg. Dem Weltmeister gelang persönlich bereits der sechste Sieg in dieser Saison. Sebastian Vettel kam nach einem enttäuschenden Qualifying im Ferrari immerhin noch vom siebten auf den fünften Platz.