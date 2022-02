Wieder drei Auswärtsspiele in Folge: Fallersleben-Coach Knobbe ist das "Wurst"

Erst im Herbst vergangenen Jahres musste der VfB Fallersleben fünfmal in Folge auswärts antreten - jetzt stehen für den Handball-Oberligisten die nächsten drei Partien in Folge in der Fremde an. Coach Mike Knobbe ist das "letztendlich Wurst", denn vielmehr freut er sich auf die zahlreichen Heimspiele, die in den nächsten Wochen auf den Tabellenvierten warten. Doch zunächst wartet am Mittwoch (20 Uhr) das Duell bei den HF Helmstedt-Büddenstedt. Anzeige

Erst das Derby, dann der Kracher bei Tabellenführer Söhre und anschließend bei Kellerkind SG Börde Handball: Die Fallersleber sind wieder viel unterwegs. "Es ist schon stressig, wenn man ständig auswärts antreten muss", gesteht Knobbe. Aber sein Motto lautet: "Hauptsache Handball." Denn der VfB-Trainer ist froh, dass die Saison bis auf kleinere Ausnahmen reibungslos durchläuft. Und wenn sie zu Ende gespielt werden könne, "ist es für uns ja auch kein Nachteil, dass wir bisher so oft auswärts ranmussten". Denn in den gegnerischen Hallen lief es ganz ordentlich: Es gab drei Siege, ein Unentschieden und drei Niederlagen. "Wenn man sieht, wie wir uns da geschlagen haben, können wir zufrieden sein", so Knobbe.

Dass es nun so viele Auswärtsspiele in der ersten Saisonhälfte gibt, hätte Knobbe nicht gedacht. "Ich wusste, dass es anfangs etwas kritisch werden könnte. Aber damit habe ich nicht gerechnet", so der Fallersleben-Trainer. Das Positive daran: In der Rückserie kann der VfB quasi seine Zelte in der heimischen Halle aufschlagen. Nach dem Auswärtsdreierpack gibt's fünf Heimspiele am Stück, dann geht's nach Lehrte, ehe Fallersleben drei seiner letzten vier Partien ebenfalls zu Hause bestreitet - nur das Derby in Vorsfelde am vorletzten Spieltag und das Nachholspiel bei der HSG Schaumburg-Nord (Termin noch offen) stehen auswärts noch aus. "Helmstedt ist jetzt auch nicht so weit", sagt Knobbe. "Und die Heimspiele werden ja auch eine schöne Sache."



Der VfB-Coach erwartet am Mittwochabend ein "interessantes Spiel" beim Tabellen-Vorletzten. "Auch wenn es demnach eindeutig aussieht, müssen wir bodenständig bleiben", fordert Knobbe und warnt vor der ersten Sieben: "Ich habe Helmstedt in Vorsfelde gesehen, da haben sie 50 Minuten sehr gut gespielt und dann ist ihnen am Ende vielleicht auch etwas die Luft ausgegangen." Der MTV setzte sich letztlich mit 31:27 durch. Knobbe: "Ich denke, dass es für uns nicht so einfach wird."