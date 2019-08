Wieder ein Leipziger Fußballer an der Losschale – SC DHfK wartet auf nächsten Pokalgegner

Leipzig. Leipziger Fußballer gelten nicht gerade als Glücksfee für die Handballer des SC DHfK Leipzig im DHB-Pokal. Als Stefan Ilsanker von RB Leipzig im November 2017 in der Arena die Kugeln aus der Schüssel fischte, bescherte er den Grün-Weißen ein Viertelfinal-Auswärtsspiel bei den Rhein-Neckar-Löwen und vermasselte mit dieser meterhohen Hürde einen erneuten Einzug ins Final Four.

An diesem Mittwoch, nach dem Supercupspiel in Düsseldorf zwischen dem Deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt und dem Pokalsieger THW Kiel, ist wieder ein Leipziger Fußballer an der Auslosung beteiligt. Marco Rose, früherer Spieler und Trainer beim 1. FC Lok und jetzt Coach von Borussia Mönchengladbach, wird dieses Mal zusammen mit Handball-Weltmeister Pascal Hens die Paarungen für das Achtelfinale (1. und 2. Oktober) bestimmen.