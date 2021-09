Wieder eine Klatsche für Wolfsburgs Drittliga-Frauen

Dem Team von Trainer Oliver Bült ist klar, dass es eigentlich in jedem Spiel auf dieser höheren Ebene Top-Leistungen braucht, um überhaupt eine Chance zu haben. Die Mannschaft ist zudem noch in der Findungsphase.

Dabei hatte Wolfsburg dezente Hoffnung gehabt, dass es gegen Königsborn besser laufen könnte als gegen die beiden als Top-Teams erwarteten Klubs aus Kirchhof (19:31) und Hannover-Badenstedt (21:36). Indes: es kam noch schlimmer. Spartenleiter Jens Wöhner mutmaßt: „Mit so einer Leistung wäre es wahrscheinlich auch in der Oberliga schwierig gewesen, gegen ein Top-Team zu gewinnen.“

Nach drei Partien sind die Wolfsburgerinnen in ihrer Staffel C das einzige Team ohne Punkt, im Torverhältnis steht nach drei Partien minus 60!

Sie hatten den Schritt in die breit gefächerte 3. Liga unter der Regie des Deutschen Handball-Bundes gewagt, als er ihnen angeboten worden war. Sie wussten, dass ein schwerer Gang warten würden. Jetzt, nach Saisonspiel Nummer 3, zeichnet sich ab, dass es ein sehr, sehr schwerer Gang werden wird. Auch gegen den Königsborner SV setzte es eine Niederlage. Und die fiel mit 14:27 (8:15) erneut deftig aus.

Trost, so Wöhner: „Gegen die Mannschaften, gegen die wir uns am ehesten Chancen ausrechnen, sind erst am Ende von Hin- und Rückrunde unsere Gegner.“

Die Partie gegen Königsborn ist vom Verlauf her schnell erzählt. Wolfsburg war trotz der Rückkehr einiger zuvor angeschlagener Spielerinnen nach knapp 25 Minuten auf der Verliererstraße. Bis dahin betrug der Rückstand drei Tore, danach ging es bergab. Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit wurde aus einem 12:17 ein 13:24, Wolfsburg nahm eine Auszeit, danach fielen nicht mehr viele Tore.

VfL: Tornow, Hoppe – N. Hänsel (1), Neumann, Kohn (3), Kusian (3), Wöhner (2), Holzkamp, Heyne, Fanslau (2), Kuczynska, Witzke (1), Liebing (2), Sauer, Klauenberg, Kosub.