Wieder eine Nullnummer: Nur ein Punkt für BSG Chemie gegen Halberstadt

Leipzig. Erneut gab es keine Tore für die BSG Chemie Leipzig: In einer wenig ansehnlichen Regionalliga-Partie trennte man sich mit einem torlosen Remis von Germania Halberstadt. Letztlich war es ein verdientes Resultat - die ganz großen Torchancen blieben am Samstagnachmittag im Alfred-Kunze-Sportpark auf beiden Seiten aus.

Zunächst gab es eine Schweigeminute: Beide Mannschaften gedachten ebenso wie die Fans den Opfern von Hanau - eine starke Geste. Danach zeigte sich, dass die Gäste nicht angereist waren, um die Punkte in Leutzsch zu lassen: Halberstadt präsentierte sich bestens organisiert und obendrein mit erkennbarem Zug zum Tor - was am Ende in einer gewissen optischen Überlegenheit mündete. Immerhin bekamen die Hausherren in engen Situationen immer einen Fuß dazwischen.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Unentschieden Der Ball will einfach nicht ins Tor. Die BSG Chemie Leipzig trennt sich mit einem torlosen Unentschieden vom VfB Germania Halberstadt. © Picture Point

Andererseits hatten die Chemie-Mannen ihre liebe Not, gegen einen lauf- und zweikampfstarken Gegner wirklich gefährlich zu werden - wobei nicht zuletzt auch die Präzision in der Spieleröffnung fehlte. Dennoch - die besten, sprich gefährlichsten Szenen hatten die Hausherren: Nach 17 Minuten spielte Florian Kirstein eine präzise Flanke auf den im Strafraum freistehenden Alexander Bury, der den Ball direkt über die Latte drosch. Ohnehin, Florian Kirstein: Er war ein echter Lichtblick in Grün-Weiß, an allen gefährlichen Aktionen beteiligt und hatte kurz vor der Halbzeit zweimal eine Chemie-Führung zumindest auf dem Fuß.

Beste Chemie-Chance durch Böttger

Nach dem Seitenwechsel kamen die „Chemiker“ höchst engagiert aus der Kabine: In den besten Phasen aus Sicht der Hausherren konnten sie die Gäste tatsächlich in Bedrängnis bringen - und sich auch mal länger in der gegnerischen Hälfte festsetzen. Trainer Miroslav Jagatic wechselte in der Folge munter durch, brachte mit Max Keßler, Raffael Cvijetkovic und Marc Böttger frisches Personal. Letzterer hatte nach 73 Spielminuten die beste Gelegenheit der Partie auf dem Fuß: Nach guter Vorarbeit von Daniel Heinze kam er im Strafraum frei zum Schuss, knallte den Ball aber direkt auf den Halberstädter Keeper Florian Sowade.

Das war dann aber auch schon das Ende der Chemie-Offensive, denn die Gäste kämpften sich zurück ins Spiel und hatten am Ende sogar die besseren Möglichkeiten. Den Schlusspunkt setzte Denny Krahl: Sein Fernschuss Sekunden vor dem Schlusspfiff ging allerdings ebenfalls vorbei - machte unterm Strich ein verdientes 0:0.

Die Stimmen zum Spiel:

Sven Körner (Germania Halberstadt): Leider hat uns die Zielstrebigkeit und die Qualität des letzten Passes gefehlt. Dafür haben wir aus dem Spiel heraus nur wenig zugelassen und defensiv einen guten Job gemacht. Jetzt müssen und werden wir mit dem Punkt leben - immerhin sind wir seit vier Spielen ungeschlagen.