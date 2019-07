Wieder Galatasaray! RB Leipzig gibt viertes Testspiel bekannt

Auch RB Leipzigs vierter Testspielgegner in der laufenden Saisonvorbereitung ist ein europäischer Erstligist. Wie der SPORTBUZZER bereits am Montag berichtete, treffen die Roten Bullen am 19. Juli während des Trainingslagers in Österreich mit Galatasaray Istanbul sogar auf den amtierenden Meister der Türkischen Süper Lig. Austragungsort des Duells der beiden Champions-League-Teilnehmer ist das Tivoli-Stadion in Innsbruck. Anpfiff ist um 18 Uhr. Das gab RB am Donnerstag bekannt.