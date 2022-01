Wieder gegen Werder: Hannover 96 organisiert neues Testspiel am Samstag

Der Test am Freitag gegen Zwolle fällt aus. Das Schlusslicht aus der ersten niederländischen Liga meldet zu viele Coronafälle. Hannover 96 fand schnell Ersatz. 96 testet am Samstag in der Eilenriede gegen Werder Bremen, eine echte Bewährungsprobe für die neuen Spieler Cedric Teuchert und Mark Diemers.