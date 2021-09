Wieder kein Heimerfolg: HC Elbflorenz unterliegt dem TuSEM Essen mit 29:31

Dresden. Für die Handballer des HC Elbflorenz hat es auch beim zweiten Heimspiel nicht für einen Sieg gereicht, auch wenn es lange danach aussah. Doch gegen Erstliga-Absteiger TuSEM Essen mussten sich die Schützlinge von Trainer Rico Göde vor 642 Zuschauern mit 29:31 (20:19) geschlagen geben. Rico Göde musste nach den aufreibenden sechzig Minuten zunächst nach den richtigen Worten suchen. „Bitter, ein bisschen brutal fühlt es sich jetzt an“, gab der 39-Jährige dann zu. „Im Großen und Ganzen“, so fügte er an, „war es ein attraktives Handballspiel. Wir können eine Menge davon mitnehmen und für uns rausziehen. Natürlich war es ein Gegner mit viel Qualität. Essen hat im vergangenen Jahr viel Lehrgeld bezahlt und sie haben daraus ihre Schlussfolgerungen gezogen. Wir dagegen haben in der Endkampfgestaltung keine guten Entscheidungen getroffen“, so sein Fazit. Anzeige

Dabei erlebten die Zuschauer zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten. Die Dresdner starteten wie die Feuerwehr. Mit einem verwandelten Siebenmeter von Lukas Wucherpfennig und einem Treffer von Nils Kretschmer lag das Team von Rico Göde nach drei Minuten mit 2:0 in Front. Wenig später schlossen die Gäste auf. Es dominierten beide Offensivreihen, die Tore fielen wie reife Früchte. Bis zur 15. Minute (10:10) blieb es total ausgeglichen. Mit drei spektakulären schnellen Toren, starken Paraden von Torhüter Mario Huhnstock und einem verwandelten Siebenmeter von Lukas Wucherpfennig konnten sich die Göde-Schützlinge dann binnen zwei Minuten mit 14:10 absetzen. Aber Essen ließ sich nicht so schnell abschütteln, kämpfte sich wieder heran. Nachdem kurz vor der Pause Kapitän Huhnstock einen Siebenmeter parierte und René Zobel einen von Julius Dierberg eingeleiteten Konter nutzte, ging es mit einem Tor Vorsprung in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel stabilisierten beide Mannschaften ihre Abwehr. Bis zur 53. Minute konnten die Hausherren immer wieder ein oder sogar zwei Tore vorlegen. Dann aber lief Gäste-Keeper Lukas Diedrich zu Hochform auf und die Göde-Männer konnten ihre Chancen auch nicht mehr nutzen. In der Schlussphase warfen die TuSEM-Akteure ihre ganze Cleverness in die Waagschale, während bei den Elbestädtern nicht mehr so viel klappte. Dazu musste Philip Jungemann nach der dritten Zeitstrafe in der 54. Minute mit Rot das Spielfeld ganz verlassen. Co-Kapitän Sebastian Greß, der vor allem in der ersten Halbzeit brillierte, befand: „Das ging ganz schön an die Substanz. Wir haben Zweikämpfe verloren und uns an einige Absprachen nicht gehalten. Zudem waren wohl die Würfe nicht gut genug und wir finden nicht die richtigen Lösungen“, haderte auch der Spielmacher mit der Endkampfgestaltung seines Teams.